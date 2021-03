Juventus, Paratici: “Transizione? Altre l’hanno avuta per 10 anni. Avanti a testa bassa”

Una sconfitta tanto clamorosa quanto pesante. La Juventus cade all'Allianz Stadium e mette a repentaglio la rincorsa scudetto contro l'Inter

Una sconfitta tanto clamorosa quanto pesante. La Juventus cade all'Allianz Stadium e mette a repentaglio la rincorsa scudetto contro l'Inter. Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il direttore sportivo bianconero, Fabio Paratici, che ha analizzato il match così:

AMAREZZA - "In questi anni abbiamo dato tante gioie ai tifosi, oggi c'è amarezza. Abbiamo giocato una brutta gara, ma il campionato va avanti. Dobbiamo mettere giù la testa e andare avanti, mettendo giù la testa e cercando di migliorare i nostri errori. Pressioni? Abbiamo giocatori di livello, abituati a questo tipo di situazioni. Dobbiamo solo abbassare la testa e continuare. Il rigore su Chiesa? Non voglio commentarlo, non ci interessa. Le gare vanno analizzate escludendo gli episodi, altrimenti condizionano il giudizio. Sembrava fallo, ma non sono qui per questo".

FUTURO - "Ci sarà tempo per analizzare questi errori. Resta il fatto che non abbiamo giocato una gara alla nostra altezza e ce ne rammarichiamo. Mercato? C'è una programmazione che va avanti indipendentemente dalla partita di oggi. Andiamo avanti per la nostra strada, anche con Pirlo. Siamo convinti di questo percorso. Cristiano Ronaldo? E' il miglior giocatore del mondo e ce lo teniamo stretto. Non eravamo insoddisfatti degli allenatori precedenti, abbiamo cambiato per motivi diversi. Non è una partita che detta la linea di un club. E si vedrà alla fine se questa è corretta o meno".

TRANSIZIONE? - "La parola transizione alla Juventus non esiste, giochiamo sempre per vincere. Se la transizione riguarda solo i risultati sportivi, ci sono squadre che l'hanno trascorsa per 10 anni. Negli ultimi anni abbiamo sempre cambiato e per vincere siamo passati attraverso scelte difficili. E' ciò che stiamo facendo adesso. Se in una stagione non si riesce a vincere, può succedere. Si dice spesso che è finito un ciclo, ma la verità è che abbiamo sempre continuato a vincere, prendendoci dei rischi. Alcune volte ci si riesce, altre meno".

