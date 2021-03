Serie A, la Juve perde col Benevento e rischia di sprofondare. L’Inter può scappare

I risultati del pomeriggio di Serie A: i bianconeri con la sconfitta sono a -10 dai nerazzurri a parità di gare

Sconfitta pesantissima per la Juventus di Andrea Pirlo questo pomeriggio. I bianconeri avrebbero voluto mettere pressione all'Inter, ma sono stati sconfitti in casa dal Benevento e rischiano di allontanarsi definitivamente dalla vetta, che ora dista 10 punti a parità di gare con i nerazzurri. A decidere l'incontro allo Stadium è una rete di Gaich nel secondo tempo. L'attaccante è stato abile ad approfittare di un erroraccio in fase di impostazione di Arthur.