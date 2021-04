Juventus, Paratici: “Rinnovo Dybala? Serve buon senso. Il momento che viviamo…”

Il dirigente bianconero ha parlato del rinnovo del giocatore argentino e si è soffermato sulle difficoltà economiche nel calcio post covid19

È una situazione con tante aperte. abbiamo una tipologia di accordo con il l'Atletico Madrid che ci permette o di acquistarlo subito o di averlo in prestito. Ci ha dato molto e su di lui puntiamo per atteggiamento e serietà. Ci sono le basi per le quali abbiamo sempre creduto in lui.

Con il suo agente ci sentiamo ogni momento. Chiaro che non possiamo dimenticare il momento che stiamo vivendo. Il covid sembrava una parentesi, abbiamo ripreso a giocare con ottimismo e libertà e a settembre siamo tornati indietro, in una negatività dalla quale ad oggi non siamo riusciti. Serve senso di responsabilità in tutte le aziende, non solo nella Juventus. Tutti gli imprenditori faranno mosse caute e attente rispetto a quello che si deve fare.