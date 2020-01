Prima della partita contro l’Inter Fabio Paratici, dirigente della Juventus, ha parlato anche della classifica e del pareggio nerazzurro contro il Cagliari: «Se abbiamo visto le partite di Inter e Lazio? Abbiamo vissuto la giornata come sempre quando si gioca alle 20.45 e non abbiamo visto le partite. Stavamo comunque preparando una partita importante come quella contro il Napoli. Poi è normale che seguiamo i risultati delle altre gare».

(Fonte: Skysport)