Pardo su Dazn: “Problemi superati, stiamo contribuendo alla digitalizzazione del paese”

Pardo aggiunge: "Arbitri in TV? Pronti ad ospitarli se Rocchi decidesse di mandarli"

«Ci sto pensando. Vorrei contaminare il pallone con altri mondi. Come dice Mourinho, chi sa solo di calcio non sa nulla di calcio».

«Siamo stati i primi a introdurre un commentatore tecnico specifico in tempo reale, l’ex fischietto Luca Marelli. Se Rocchi decide di mandare gli arbitri a parlare in tv siamo pronti a ospitarli».

«Qui parliamo di “square”, spazio polifunzionale in cui prendono vita tanto i contenuti live quanto quelli on demand».

«Oggi puntiamo su highlights e interviste brevi. E ci esponiamo alla critica continua dei social, che a me non spaventa: non ho mai bloccato nessuno. Ma al centro per fortuna resta il pallone. E siamo fortunati: ci mandano allo stadio gratis per raccontare le partite».