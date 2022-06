Pardo: “Dybala? La Juve ha dato priorità a Vlahovic, l’Inter a Lukaku. Alla fine…”

"Ho la sensazione forte, lo dico da mesi, che qualcosa non abbia funzionato con la Juventus. L'atteggiamento dell'agente di Dybala non è piaciuto ai dirigenti della Juventus. I conti poi si faranno alla fine, e non dico quest'estate ma nel percorso di carriera di Dybala. Ho la sensazione che Dybala non sia soddisfatto, la presunta proposta dell'Inter, munifica ma non clamorosa, ha portato lo stesso Dybala ad avere qualche dubbio su quanto fatto dal suo agente. Alla fine la Juve ha dato la priorità a Vlahovic e l'Inter a Lukaku. Dybala resterà un giocatore importante, anche se andrà all'Inter o altrove. Anzi, mi sembra verosimile che finisca all'Inter ma ci arriverebbe con un ingaggio importante, da top player ma non da top top top".