Pardo: “Inter, Lautaro è un altro giocatore. Lukaku? Piano a dire che…”

Intervenuto durante Tutti Convocati, Pierluigi Pardo, giornalista, ha parlato così del momento dell'Inter: "Su Lukaku ci andrei piano: ha fallito al Chelsea ma è un giocatore che nel nostro campionato è perfetto. Conte è stato cruciale, quell'anno lì c'era meno concorrenza di oggi: l'Inter dominò e strameritò lo scudetto. Ora c'è tanta concorrenza, è difficile vincere perché per lo scudetto ci sono sei squadre: Lukaku è importantissimo, andrei piano col dire che l'Inter gioca meglio senza di lui. Lui rimane la garanzia principale dell'Inter per lottare per il titolo: Lautaro invece è diventato un altro giocatore, negli ultimi mesi è diventato più decisivo e devastante".