Pardo: “L’Inter è tornata e si è avvicinata al Liverpool. Stasera bisogna provarci”

Pierluigi Pardo, co-conduttore di Tutti Convocati su Radio 24, ha parlato così della grande sfida di a San Siro tra Inter e Liverpool

"Credo che la cosa fondamentale sia vedere un'ulteriore crescita dell'Inter. Il club è in fase di crescita, ha inaugurato un progetto nuovo. Ma l'Inter è tornata e quella contro il Liverpool è una tappa importante. E' un crash test contro una squadra fortissima, quasi ingiocabile quando sta bene. L'Inter ovviamente non è favorita, deve viversela con leggerezza, consapevole che questo percorso di crescita non dipende da questa doppia sfida. I nerazzurri non sono partiti per vincere la Champions, ma ci si deve comunque provare. L'Inter è un outsider, ma in questi ultimi anni si è avvicinata alle big d'Europa".