Pierluigi Pardo, presente all’Olimpico per Roma-Inter, ha analizzato i limiti della rosa nerazzurra. Questo il suo pensiero: “Potendo scegliere, l’Inter avrebbe bisogno di un attaccante fisico che possa aiutare in circostanze come quella di Genova dove non c’era Lukaku all’inizio. Numericamente, la rosa dell’Inter è profonda. C’è anche l’uscita dalle coppe che rappresenta un problema da molti punti di vista, ma che può essere un vantaggio per il campionato”.