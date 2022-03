Pardo: “Liverpool-Inter? Risultato d’andata bugiardo. Dybala a Milano? Vieri ha detto…”

Pierluigi Pardo, intervenuto a Tutti Convocati, ha parlato della gara di questa sera ad Anfield Road tra Liverpool e Inter

IMPRESA IMPOSSIBILE - "Le imprese impossibili sono anche divertenti, smuovono l'adrenalina. Sono curioso di vedere l'Inter, che credo sia sulla carta la squadra più forte del nostro campionato, pur equilibrato. A livello di rosa, i nerazzurri hanno un vantaggio. La vittoria contro la Salernitana ha dato segnali positivi, primo fra tutti il ritorno al gol di Lautaro. Quello contro il Liverpool ci dirà molto sullo stato di salute dell'Inter. Lo 0-2 dell'andata a San Siro è un risultato bugiardo, non c'è stata quella distanza fra le due squadre. Se guardiamo le statistiche dei Reds, non c'è tanto da essere speranzosi, ma l'obiettivo dell'Inter razionalmente è il campionato. Stasera serve un miracolo".

DYBALA-INTER - "Dybala? Vieri ha detto che per l'Inter punterebbe più su una prima punta centrale. Dipende anche da Dzeko, che è un po' in là con l'età. I nerazzurri gioco forza dovranno fare dei ragionamenti sul futuro. Dybala è una bella suggestione".

CAMPIONATO EQUILIBRATO - "E' un campionato talmente bello ed equilibrato che io non me ne ricordo un altro uguale. Forse solo nel 2002 con Juventus, Inter e Roma. E' una grande occasione tutti. Inzaghi può vincere uno scudetto e per lui sarebbe la prima volta, secondo me ha tutto per farlo. Ma ci sono anche Milan, Napoli e Juventus".