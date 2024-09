Pardo: “Lukaku spariglia in Serie A. Con l’allenatore che lo ama di più…”

«Se mi aspettavo un avvio così determinate da Lukaku? Sono un fan smisurato, credo per quella che è la nostra tipologia di campionato, l'acume tattico che hanno quasi tutte le squadre, la grande organizzazione, lui sia un giocatore che spariglia. L'anno scorso senza preparazione e in unna stagione con una prodizione non sempre debordante della Roma ha fatto 31 gol tra Roma e Belgio e non sono pochi». Pierluigi Pardo, telecronista di DAZN, ha parlato di Romelu Lukaku e del suo avvio con la maglia del Napoli.