Conte: “Stiamo mettendo fondamenta per rendere Napoli competitivo”

Bisogna innanzitutto costruire momenti positivi e stiamo lavorando per ricostruirli. Questo momento è imparagonabile a livello di squadra e alchimia rispetto a quello che si era raggiunto nell'anno dello scudetto. Stiamo mettendo le fondamenta per portare il Napoli ad essere competitivo in un prossimo futuro. Conta vincere per l'autostima, ti aiuta a credere in quello che fai, nel lavoro che devi fare e che è tanto. Il risultato positivo aiuta come la prestazione.