Pardo: “Inzaghi ha fatto delle mosse un po’ bizzarre, ma l’Inter può recuperare”

"Siamo all'inizio di una lunga maratona. Il Napoli, ma anche il Milan e l'Atalanta sono le squadre che hanno fatto vedere le cose più interessanti. La cosa più interessante però è che è un campionato di 6-7, non voglio dire 8 sorelle, con qualcuno che è andato meglio e qualcuno, come Juventus e Inter, che è andato peggio. Tutte e due però hanno margine di recupero, non vedo grosse fughe all'orizzonte, vedo un buon livello, una buona qualità del gioco... Milan-Inter e Milan-Napoli sono state due partite di altissima intensità".

"Non so se le troverà. Ha fatto delle cose un po' bizzarre, che non lo hanno aiutato. Soprattutto quando sostituisci Mkhitaryan, giocatore di qualità, per un cartellino giallo al 30', se poi le cose non vanno bene, ti presti a delle critiche. L'Inter è comunque a -2 dal Milan, di cui si parla benissimo, gioca un bel calcio e non meritava di perdere forse contro il Napoli. I margini di recupero sono enormi, c'è chi sta facendo peggio e chi meglio...".