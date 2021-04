Pardo: “Rigore su Raspadori? Ho dubbi come per altri episodi. Ciò che conta…”

Le parole del telecronista sulla situazione che ha fatto discutere nel match di questo pomeriggio

Pierluigi Pardo, presente al Meazza per commentare Inter-Sassuolo su DAZN, ha commentato l'episodio della trattenuta di De Vrij a Raspadori nel secondo tempo del match. Queste le sue considerazioni: "L'arbitro allarga le braccia e fa segno che non è rigore, per cui alla fine conta la sua decisione. Alla fine la discrezionalità dell'arbitro, che ha l'ultima parola, rimane. Nonostante il VAR, nonostante la tecnologia. Il VAR non sarebbe potuto intervenire anche se avesse dato rigore. La trattenuta è oggettiva e io qualche dubbio ce l'ho, ma non è l'unico episodio".