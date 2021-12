Pardo: “Roma? Mourinho non è bollito, ma è da altri contesti e budget”

L'analisi del cronista: "Mourinho con alcuni comportamenti che hanno isolato una parte della rosa non ha aiutato"

Intervenuto durante Tutti Convocati, Pierluigi Pardo, cronista DAZN, ha parlato così del momento negativo della Roma e del progetto di José Mourinho: "Ci sono cose che potevano essere fatte in modo diverso: c'era Florenzi che è andato al Milan ma che la riserva di Karsdorp poteva farla. La rosa è estremamente corta, ieri in panchina non c'era nessuno: però Mourinho con alcuni comportamenti che hanno isolato una parte della rosa non ha aiutato. Un allineamento fra allenatore e società sugli obiettivi c'era: i soldi per Abraham e Shomurodov li hai spesi. Io non la vedo in modo catastrofico: Mourinho non è bollito, è un allenatore da altre situazioni, da altri contesti e budget. Se lo prendi concordi con lui una linea, in questa situazione non mi sta piacendo neanche lui, è abbastanza in difficoltà. L'unica cosa è il tempo".