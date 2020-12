Pardo: “Il rosso per un insulto è troppo pesante. Ci sono interventi ben più gravi, la soluzione…”

Il giornalista Pierluigi Pardo, intervenuto a Tutti Convocati, ha parlato dell’espulsione di Insigne e della sua proposta per questo tipo di episodi

“L’insulto da regolamento come sanzione è troppo pesante. Secondo me il giallo è la soluzione. Non la fine del mondo mandare a cagare l’altro, ci sono interventi molto più gravi. Nel momento in cui viene dato un rigore e il giocatore è in disaccordo siamo ancora in un momento di adrenalina. È vero che l’Inter ha subito un’espulsione in Champions su Vidal che probabilmente le è costata la qualificazione ed è giusta come quella di Insigne. Ma non tutte vengono punite. Serve uniformità”.