Pardo: “Scudetto? L’Inter può intitolarsi vista la continuità. Inzaghi sa…”

Le parole del telecronista: "Atalanta-Inter? Sulla carta è una partita bellissima, sono le squadre che giocano il calcio migliore"

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Pierluigi Pardo, commentatore DAZN, ha parlato così del momento dell'Inter anche in vista della sfida di stasera con l'Atalanta: "L'Inter per la continuità di rendimento delle ultime partite può intitolarsi, poi ci sono tutte le scaramanzie. Poi ci sono mille varianti, l'Atalanta dopo la Roma ha fatto sfuggire l'obiettivo scudetto, ha quello del gioco. Sulla carta è una partita bellissima, sono le squadre che giocano il calcio migliore. E' una grande partita, due allenatori che non si amano tantissimo: però sono bravissimi.