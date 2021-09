Pardo: “Serata incoraggiante per Inter e Milan. Anche se la delusione rimane tanta”

Il giornalista Pierluigi Pardo è intervenuto a Tutti Convocati per parlare delle prestazioni di Inter e Milan in Champions League

"Delusione è tanta, acuita dal fatto di esserci andati così vicino per Inter e Milan. Serata incoraggiante, ma non si può più sbagliare molto. L'Inter ha perso qualcosa dal punto di vista tecnico, ma ha rimesso a posto i conti e ha una squadra competitiva. Non bisogna mai dimenticare il punto di partenza".