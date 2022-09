Paredes: “Juve squadra dei sogni, da anni volevo venire. Ai miei amici ho detto…”

Il centrocampista argentino parla per la prima volta da nuovo calciatore bianconero

"La Juve è la squadra dei sogni, è da anni che volevo venire e non potevo far passare questa occasione": Leandro Paredes parla per la prima volta da nuovo calciatore bianconero. "Ai miei amici lo avevo detto, 'O la Juve, o niente' - continua ai canali ufficiali della società - e sono contento di essere qui: voglio continuare a crescere e vincere, spero di dare il mio contributo". Alla Juventus ritrova Di Maria: "Siamo grandi amici da tanto tempo, anche le nostre famiglie si frequentano" racconta Paredes. E sulla scelta del numero di maglia: "Spesso ho vestito il 32, mi piace tanto".