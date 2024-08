"Il Chelsea ha controllato il gioco per tutto l'arco della gara, creando diverse occasioni davanti ad un'Inter piuttosto schiacciata dietro. I nerazzurri hanno fatto fatica a ripartire a causa di un attacco un po' leggerino e un centrocampo che, complice una condizione fisica non ottimale, non ha accompagnato con la solita costanza le manovre offensive. Il risultato, però, dice 1-1. Il merito va diviso tra Sommer, autore di tre ottime parate (due su Guiu, una sulla rovesciata di Nkunku) e all'asse Bisseck-Thuram; al 26', il tedesco ha spaccato il campo con una prepotente incursione palla al piede, servendo Correa che, a sua volta, ha sfruttato il movimento di Thuram per servirlo: violento sinistro all'incrocio e primo gol stagionale. Il francese è evidentemente appesantito dai carichi di lavoro, ma per una punta timbrare il cartellino è la cosa principale. Thuram l'ha fatto a modo suo, con un bolide che ricorda i primi due derby della carriera. Tra una settimana, quando si farà sul serio, Inzaghi avrà molto bisogno del suo numero 9 che, intanto, ha già risposto presente".