Serie A, pari pirotecnico tra Torino e Sampdoria: in gol Candreva, all’Olimpico finisce 2-2

Termina in parità la sfida tra Torino e Sampdoria. All’Olimpico finisce 2-2 la gara tra i granata di Giampaolo e i blucerchiati di Ranieri, entrambi assenti (il primo per Covid-19 e il secondo per squalifica).

Dopo il vantaggio di Belotti al 25′ del primo tempo, la Sampdoria ribalta il risultato nella ripresa con l’ex Inter Antonio Candreva e la rete di capitan Quagliarella. Nel finale, il Torino trova il gol del pari con Meité.

Le due squadre tornano a muovere la classifica dopo i ko rispettivamente contro Inter e Bologna. Il Torino raggiunge momentaneamente il Parma (impegnato contro il Genoa alle 20:45) a quota 6, mentre la Sampdoria sale a quota 11.