Non solo il Napoli, anche il Parma annuncia: “Aperto centro Collecchio per sedute individuali”

Non solo il Napoli, anche il Parma può allenarsi nel centro sportivo di Collecchio a partire dal 4 maggio. In un comunicato il club gialloblù ha comunicato che “dalla prossima settimana gli atleti della prima squadra potranno avvalersi, su base volontaria, dell’opportunità di utilizzare il Centro Sportivo di Collecchio per attività motoria individuale, previo rispetto del protocollo sanitario e del regolamento di utilizzo elaborato in collaborazione con i medici del Club”. Potranno fare la stessa cosa anche gli altri club emiliani come il Bologna e il Sassuolo.

(Fonte: parmacalcio1913.com)