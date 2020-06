Parma, D’Aversa: “Conte un amico, porta tutti al massimo. Inter? Dovremo essere bravi a…”

In un’intervista concessa al canale YouTube della Serie A, il tecnico del Parma Roberto D’Aversa ha parlato dell’imminente sfida con l’Inter e del suo rapporto con Antonio Conte, allenatore nerazzurro:

“Il mio rapporto con Antonio nasce dai tempi di Siena, una conoscenza che poi è diventata amicizia. Antonio è anche il padrino di mia figlia, c’è un legame importante fra di noi. È un martello, un allenatore che riesce a far rendere ogni singolo giocatore al 120%, porta tutti al massimo pur usando un modulo, il 3-5-2, tra virgolette “difensivista”: lui va a prendere la squadra avversaria nella loro metà campo, porta sempre gli esterni al livello degli attaccanti e le mezz’ali sulla tre quarti. Ha un pessimo rapporto con la sconfitta, o con la non vittoria, e quando questo avviene aspetto sempre qualche giorno prima di chiamarlo: caratterialmente sono lo stesso, la gara di andata ne è la dimostrazione, non ci siamo salutati perchè eravamo arrabbiati per il risultato.

Credo che l’Inter vada limitata nelle ampiezze e nelle verticalizzazioni sui due attaccanti, che lavorano molto vicini e possono fare male. Dobbiamo essere bravi anche a creare qualche difficoltà a squadre così importanti“.