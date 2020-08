Le strade del Parma e di Daniele Faggiano potrebbero presto dividersi: il direttore sportivo dei ducali sarebbe in procinto di trasferirsi al Genoa, dove prenderebbe il posto di Francesco Marroccu. In Emilia, secondo gianlucadimarzio.com, potrebbe arrivare un dirigente dell’Inter: si tratta di Dario Baccin, attuale vice di Piero Ausilio in nerazzurro con delega al settore giovanile.