Parma in ritiro, Faggiano: “Siamo riusciti a rispettare il protocollo. Questa scelta…”

Il Parma è la prima squadra che ha deciso di iniziare da oggi il ritiro. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il ds Daniele Faggiano motiva così la scelta del club: “Siamo riusciti a rispettare il protocollo che era in atto prima e ci siamo riusciti con tanti sacrifici. Abbiamo fatto questa scelta perché tanta gente ha lavorato dietro per far sì che il protocollo venisse rispettato e non mi sembrava giusto non andarci. Aspetteremo il nuovo protocollo. Saremo sempre attenti, le partitelle non penso che dopo due mesi di inattività si faranno questa settimana. Si è deciso con il mister di non fare un allenamento prolungato ma di dividerlo per non caricare troppo i giocatori“.

(Sky Sport)