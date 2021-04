Parma, si apre l’incubo Serie B: il Crotone vince al Tardini 4-3, doppietta di Simy

Si spalancano le porte della Serie B per il Parma di D'Aversa, ormai aggrappato solo alla matematica prima della retrocessione

Si spalancano le porte della Serie B per il Parma di D'Aversa, ormai aggrappato solo alla matematica prima della retrocessione. Nel posticipo delle 18 di questo sabato della 33a giornata di Serie A , infatti, il Crotone, ormai già con un piede e mezzo nella serie cadetta, vince una partita spettacolare, almeno dal punto di vista dei gol. Al Tardini, infatti, finisce 3-4 in favore degli ospiti.

Uomini di Cosmi in vantaggio con la rete di Magallan. Poco dopo, arriva il pareggio di Hernani. Ma, nel giro di poco più di 3 minuti, nel finale di primo tempo il Crotone allunga con decisione: prima Simy e poi Ounas portano le squadre all'intervallo sull'1-3. Nella ripresa, la reazione veemente del Parma, che non molla e che, anzi, riesce a riacciuffare il match con il ritorno al gol di Gervinho e la rete di Mihaila. Ma al 69' ancora Simy, come sempre implacabile dal dischetto, trasforma un calcio di rigore che si rivela decisivo.