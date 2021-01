Il futuro di Enej Marsetic è tutto da scrivere. Il 16enne attaccante sloveno del Koper piace molto all’Inter ma potrebbe vestire un’altra maglia: secondo quanto riferisce TuttoMercatoWeb, il Parma sta tentando il sorpasso sul club nerazzurro.

Come raccontato da FCINTER1908.IT, la punta classe 2004 è a Milano da qualche settimana ma l’operazione con l’Inter non è ancora chiusa. Il club ducale ci prova in extremis e vuole strappare Marsetic ai nerazzurri.