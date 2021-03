Adani: “Parma-Inter sotto ritmo? Conte se l’aspettava, quasi voleva gara così”

L'ex nerazzurro, in sede di commento su Skysport, ha detto la sua sulla prima parte della sfida del Tardini

Conte lo aveva detto alla vigilia che c'era da stare attenti al Parma. Lele Adani, in sede di commento su Skysport, ha parlato delle difficoltà dei nerazzurri nella prima parte della gara: «Guai a sottovalutare il Parma? È stato un primo tempo di calcio intelligente, quella di D'Aversa è stata una squadra compatta motivata, attenta. Poi chiaro che all'Inter qualcosa devi concedere delle occasioni. Ma ne hanno avuto anche loro. L'approccio è giusto e tutti i calciatori stanno collaborando. Inter sotto ritmo? Sì, servirà altro per i tre punti. Ma Conte si aspettava secondo me una partita così, l'ha quasi voluta. Per salire poi di intensità sul finale della partita».