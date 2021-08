Parma-Inter, 5400 spettatori: mini contestazione di 500 tifosi nerazzurri

"Penultima amichevole per i nerazzurri, oggi alle 19 al Tardini. Di fronte a 5400 spettatori circa, l'Inter affronta il Parma di Maresca e Buffon in un clima non esattamente sereno. La cessione di Lukaku ha scatenato malumori e i 500 tifosi che seguiranno la squadra di Inzaghi da Milano hanno già annunciato una mini contestazione", si legge sul sito della Gazzetta dello Sport.