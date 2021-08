Parma-Inter, buone indicazioni per Inzaghi: queste le note positive del match

Il calcio di Inzaghi, che va alla ricerca di ampiezza, difesa alta, palleggio e inserimenti degli interni, si inizia a intravedere

Comincia ad intravedersi la nuova Inter di Simone Inzaghi. La gara di ieri contro il Parma terminata 2-0 per i nerazzurri ha infatti dato le prime, serie, indicazioni importanti, evidenziate dal Corriere dello Sport: " Sulla fascia sinistra prima Perisic, il migliore (assieme a Brozovic...), e poi Dimarco hanno fatto vedere ottime cose arrivando al cross : il croato, in scadenza e con un contratto pesante per il club, ha confermato di essere un elemento chiave e di poter diventare importante come lo è stato la scorsa stagione; l'ex Verona, peraltro tra i più positivi di questo precampionato, ha evidenziato la solita qualità in fase offensiva piazzando il cross per il 2-0 dell'uruguaiano.

Note positive sono arrivate anche dalla difesa che il tecnico di Piacenza non vuole sia assolutamente "smontata" dal mercato: Skriniar, De Vrij e Bastoni erano certezze per Conte e lo sono anche per l'ex allenatore della Lazio. Non a caso ieri, pur giocando qualche metro più avanti rispetto all'altezza media della passata stagione (conta il valore dell'avversario...), hanno sfoderato la solita sicurezza in chiusura e nell'impostazione. Bastoni, all'esordio stagionale come Barella e Martinez, si è sganciato più volte confermando che nel ruolo di braccetto sinistro ormai è una realtà. Discreta la condizione fisica, un aspetto non secondario che farà felice Inzaghi".