FCIN1908 – Parma-Inter, Pinamonti non ci sarà: ecco il motivo

Il giovane attaccante non prenderà parte all'amichevole di questo pomeriggio tra i nerazzurri e gli emiliani

L'Inter di Simone Inzaghi torna in campo questa sera per la penultima amichevole estiva. I nerazzurri al Tardini affrontano il Parma per collaudare ulteriormente schemi e meccanismi sui quali stanno lavorando da inizio ritiro con il nuovo tecnico. Tra coloro che scenderanno in campo, secondo quanto appurato da Fcinter1908.it, non ci sarà Andrea Pinamonti. Il giovane attaccante, in odore di cessione, ha accusato un leggero risentimento muscolare e rimarrà ai box.