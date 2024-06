Il Parma neo promosso in Serie A è a caccia di rinforzi in vista della prossima stagione. Secondo gianlucadimarzio.com, il club ducale avrebbe messo nel mirino Dominik Kotarski, portiere croato classe 2000 del PAOK: il giocatore piace molto, ma al momento la richiesta da 10 milioni di euro frena un'eventuale trattativa. Kotarski in passato è stato seguito anche dall'Inter, che però ha altre opzione per ruolo di secondo portiere.