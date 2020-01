Inter, si è sbloccata la trattativa per Radu al Parma: decisivo l’incontro di oggi

Nuova avventura in vista per Ionut Radu, portiere di proprietà dell’Inter ma finora in prestito al Genoa, chiuso dall’arrivo di Perin: “Dopo i primi contatti di qualche giorno fa, si è finalmente sbloccata la trattativa che porta Ionut Radu al Parma. Gli agenti del giocatore si sono infatti incontrati oggi a pranzo con il club rossoblù per trovare l’intesa con l’Inter – proprietaria del cartellino – e il Genoa, dove giocava il giocatore”, scrive Gianluca Di Marzio attraverso il suo sito.