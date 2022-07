D’Ambrosio: “Lugano come Empoli, speriamo sia di buon auspicio. La Lu-La…”

A Sportitalia, il difensore dell'Inter Danilo D’Ambrosio ha parlato così della vittoria dei nerazzurri in amichevole contro il Lugano: “Lugano mi porta fortuna, come l’Empoli in Serie A. Ci ha portato anche bene negli ultimi anni, speriamo sia di buon auspicio. La Lu-La si trovano, hanno giocato due anni insieme e fatto grandi cose assieme, ma non ci dimentichiamo di Correa, Dzeko e Sanchez, abbiamo tanta qualità. Se loro fanno bene, è perché la squadra li mette in condizione. Bremer compagno di reparto? È una domanda da fare al direttore. Asllani e Bellanova sono giovani, speriamo sbaglino il meno possibile, ma lasciamoli tranquilli e potranno fare bene”.