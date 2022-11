EDICOLA / TS, Marotta: “Sempre più difficile generare ricavi”

Come vi abbiamo raccontato, l'ad dell'Inter - Beppe Marotta - è intervenuto alla presentazione del libro di Marco Bellinazzo e ha parlato dell'evoluzione del calcio da un punto di vista economico. Si è quindi soffermato sui rinnovi, sulla superlega e ha sottolineato: "La Superlega è un grido di allarme. Non è facile essere competitivi in uno scenario dove domina il modello Premier. Ed è sempre più difficile generare ricavi". Le sue parole sono finite sulla prima pagina di TuttoSport che in taglio alto parla della vittoria della Nazionale di Mancini nell'amichevole contro l'Albania: "Italia ingrifata", è il titolo scelto.