Nainggolan: “Non contavo di lasciare l’Italia. Ma l’Anversa mi ha dato motivazioni”

Le parole del giocatore che ha firmato il contratto con il club belga dopo essere ritorno all'Inter dal Cagliari

Paul Gheysens è il presidente dell'Anversa ed è stato lui a convincere Nainggolan ad accettare la proposta dell'Anversa. «È un presidente ambizioso - ha detto l'ex centrocampista nerazzurro ad Eleven Sports. - Non lo conoscevo ancora personalmente. Ha detto che vuole vincere il campionato con me. Ho avuto subito la motivazione giusta per venire qui. Non avevo programmato di lasciare l'Italia, ma ero aperto a qualsiasi offerta. Alla fine l'Anversa ha spinto e sono stati molto concreti. Appena mi hanno offerto una certa somma, ho firmato subito».

«Non importa in quale posizione dovrò giocare. Per la difesa o un po' più in alto, per me è lo stesso. Anche il tecnico mi ha fatto un'ottima impressione. Ha fissato le sue aspettative. Voleva che mostrassi una buona mentalità perché molti giocatori più giovani mi ammirano e devo quindi essere un esempio per i giovani. Penso che il campionato italiano sia molto tattico. Penso che qui si lavori meno sulla tattica e che qui contino più le qualità individuali. Anversa è la mia città dopotutto. Mi sono sempre sentito di appartenere ad Anversa. Vediamo se mi piacerà la vita quotidiana. Poi vedrò se posso continuare a vivere qui», le sue parole.