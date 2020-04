La Lazio spinge, Parolo deluso: “Noi calciatori penalizzati: ci sono tutte le condizioni per…”

Marco Parolo ha commentato attraverso i canali ufficiali della Lazio la decisione, da parte del governo, di rimandare la ripresa degli allenamenti: “Non ci aspettavamo questa notizia. Non capisco perché noi calciatori, che ci alleniamo all’aperto, non possiamo svolgere regolarmente le nostre sedute riprendendo il contatto con il terreno di gioco. Si può andare nei parchi, quindi io potrei recarmi lì ad allenarmi ma non posso correre sul terreno di gioco del Centro Sportivo di Formello? La categoria dei calciatori è stata penalizzata. Formello è dotato di cinque campi, se ci sparpagliamo possiamo evitare il contatto, inoltre possiamo variare gli orari delle sedute individuali. Vogliamo rispettare le indicazioni del Governo, ci sono tutte le condizioni per poterci tornare ad allenare in sicurezza. Tutti gli sportivi devono essere equiparati, fortunatamente a molti professionisti è già stato dato l’OK per tornare ad allenarsi, allo stesso modo anche noi calciatori possiamo tornare ad allenarci, far ripartire il calcio darebbe un segnale a tutto il paese”.