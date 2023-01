Parolo: “Inter, due punti buttati. Dumfries? Forse distratto dal mercato. Lukaku…”

"Questo risultato può pesare in una stagione, due punti buttati via dall'Inter per atteggiamento del secondo tempo. L'Inter si è abbassata tanto, ha preso un palo ma è un'occasione estemporanea, il Monza ha schiacciato l'Inter nella sua metà campo, all'Inter è mancata la cattiveria per portare a casa il risultato. Dumfries? L'ho visto leggero nel finale, forse le voci di mercato non gli hanno fatto bene ed è entrato un po' distratto, non è entrato bene nel finale. Lukaku? Può essere che abbia qualche dubbio dopo l'anno al Chelsea. L'Inter senza di lui fa bene, Lautaro ha preso il suo ruolo, Dzeko gli mostra in faccia quello che lui non riesce a fare. Deve venire fuori anche l'orgoglio di Lukaku, non c'è solo la condizione fisica"