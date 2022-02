Parolo: “Inter, nel secondo tempo derby commesso un errore in fase offensiva”

Le considerazioni dell'ex calciatore negli studi di DAZN a proposito di Inter-Milan di sabato pomeriggio

Marco Parolo, ospite di DAZN, è tornato sul secondo tempo dell'Inter nel derby perso in rimonta col Milan. Queste le sue considerazioni sulla squadra del suo ex mister Simone Inzaghi, con il quale è molto legato: "Nel secondo tempo non hanno attaccato la porta con cattiveria. Nella gestione della palla hanno preferito più volte andare sulle corsie esterne, senza andare per vie centrali. Quando ti senti davvero padrone, poi allenti la presa ma la zampata del campione può riaprire la gara e così è stato".