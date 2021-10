Lazio-Inter, Parolo: “Inzaghi sente la gara. Barella, mentalità vincente. Giusto che…”

L'ex giocatore biancoceleste ha parlato prima della sfida dell'Olimpico e ha detto la sua sulle scelte del tecnico nerazzurro

Le scelte di Sarri e Inzaghi e la sfida Lazio-Inter. L'ex biancoceleste Marco Parolo, a Dazn, ha commentato la gara dell'Olimpico. «L'allenatore nerazzurro la sente tanto, ma è istintivo e in questi momenti rende al meglio. Si merita tanti applausi e i fischi saranno d'amore. Il mister è emotivo? Penso che uscirà all'ultimo a vedere il campo. Aspetta che ci siano tutti, perché così - pensa - se devo prendere fischi o applausi tutti in una volta. Con Lautaro ci avrà provato fino all'ultimo e noi giocatori giocheremmo sempre, poi avrà ritenuto meglio non mandarlo da titolare in campo».