Parravicini: “Juve favorita ma scudetto più difficile: l’Inter ha preso giocatori importanti e…”

Francesco Parravicini, tecnico della Pro Sesto, ha parlato in esclusiva a TuttoJuve.com del campionato di Serie A e della lotta scudetto, che vedrà – secondo lui – come protagoniste la Juventus di Andrea Pirlo e l’Inter di Antonio Conte: “Le altre squadre sono più attrezzate. E’ l’Inter con un anno in più di Conte, ha preso giocatori importanti e per i bianconeri sarà più difficile vincere il campionato anche se sono i favoriti. Quest’anno in primis l’Inter sarà un’avversaria difficile”.