Diritti Serie A, Sky vuole il ‘pacchetto 2’: ecco quali partite trasmetterebbe l’emittente

Dopo aver perso il ruolo di emittente dominante delle gare della Serie A, Sky ha la possibilità comunque di giocare un ruolo nei diritti tv

Dopo aver perso il ruolo di emittente dominante delle partite della Serie A dopo quasi vent'anni in favore di DAZN , Sky ha la possibilità comunque di giocare un ruolo nei diritti tv del prossimo triennio del nostro campionato. Se DAZN si è aggiudicata i pacchetti 1 e 3, infatti, resta ancora scoperto il pacchetto 2, ovvero quello che include tre partite di Serie A in co-esclusiva con la concorrenza.

In particolare, scrive il Corriere della Sera, si parla del posticipo del sabato sera, del match delle 18 della domenica e del posticipo del lunedì. Sky ha già offerto 70 milioni, ma dalla Lega ne hanno chiesti quasi il doppio: 130. Ecco perché, qualora la nuova proposta di Sky non soddisfasse le esigenze delle società, potrebbero rientrare in gioco anche Mediaset e Amazon. Scrive il Corriere della Sera: