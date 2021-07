Inter, de Vrij festeggia la vittoria in partitella sui social. Radu a testa in giù

Alla Pinetina i nerazzurri si allenano in vista della nuova stagione. La tournée americana è stata annullata ma i ragazzi si divertono 'in casa'

L'Inter ha dovuto rinviare la tournée negli States per non correre rischi con il coronavirus. Alla Pinetina gli uomini di Inzaghi si allenano ai suoi ordini e le partitelle sono sempre occasione di divertimento. Specie per chi vince. De Vrij ha celebrato la vittoria della sua squadra del giorno. Con lui in squadra Darmian, Calhanoglu e poi Moretti,Satriano, Nunziatini, Agoumé e Radu che ha celebrato la vittoria a testa in giù.