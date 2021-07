Sky – Crotone-Inter, contatti per Mulattieri e Satriano. “In caso venisse ceduto…”

Il giovane uruguaiano si è messo in evidenza nell'amichevole col Lugano e ha attirato l'attenzione del club calabrese

Non solo Mulattieri. Il Crotone è in contatto con l'Inter anche per Satriano. Il calciatore nerazzurro, che si è messo in mostra nell'amichevole dei nerazzurri contro il Lugano, secondo alcune indiscrezioni potrebbe anche rimanere a disposizione del tecnico interista.