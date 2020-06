Pasculli: “Lautaro? Tira e molla, lui vuole giocare con Messi. Andrà a finire che…”

L’ex attaccante Pedro Pablo Pasculli, oggi allenatore, ha parlato ai microfoni di TMW Radio, nel corso di Stadio Aperto, parlando anche dell’ipotesi di vedere Lautaro Martinez al Barcellona: “Si vedono tira e molla, non vorrebbero pagare la cifra chiesta dall’Inter, stanno provando a dare quei giocatori che piacciono a Conte, come Vidal e Rakitic. Però, considerando che Arthur va alla Juve, a quel punto il Barcellona dovrebbe rinforzare il proprio centrocampo. Il desiderio di Lautaro è quello di andare a giocare con Messi e non so se subito adesso o comunque in futuro, ma andrà a finire così”.