Pasinato: “Inter di Conte vicina alla perfezione. Scudetto? Se arrivano…”

Giancarlo Pasinato, calciatore dell’Inter tra gli anni ’70 e ’80, ha rilasciato un’intervista a TMW: “Per ora i nerazzurri hanno fatto qualcosa che nessuno aveva messo in conto. Conte quando è arrivato aveva certamente una sua idea su come potevano andare le cose ma era davvero difficile pensare ad un girone d’andata quasi alla perfezione come è stato quello che si è appena concluso“.

Sul mercato: “Borja, Gagliardini, Politano e Esposito hanno dato il loro contributo ma per mantenere il ritmo della Juve è chiaro che servono alcuni innesti. Se arrivano due giocatori tra Vidal, Eriksen, Young e Giroud l’Inter accorcia la distanza nei confronti dei bianconeri“.

Infine Pasinato parla della lotta scudetto: “Se l’Inter avesse vinto a Firenze dove ha giocato in modo diverso dal solito direi qualcosa di differente. Ad oggi 70 Juve e 30 Inter ma ripeto, con quei giocatori in più il discorso cambia. Quanto alla Lazio e all’Atalanta sono le due squadre che giocano meglio di tutti. Spero comunque che la Juve possa convincersi del fatto che sia l’anno buono per la Champions lasciando qualcosa in campionato…“.