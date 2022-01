Pasinato: “Dybala all’Inter? Lo prenderei solo in un caso e non me lo auguro”

Le considerazioni dell'ex calciatore nerazzurro a proposito della suggestione di mercato che avanza in queste ore

Giancarlo Pasinato, ex calciatore dell'Inter, ha parlato del momento della squadra e non solo ai microfoni di TMW. Queste le sue considerazioni: "Non mi stupisce niente. Una volta che è arrivato Inzaghi, con un mio amico abbiamo scritto su un foglietto che avrebbe ottenuto buonissimi risultati. Magari non così belli ma eravamo convinti che avrebbe dato soddisfazioni. Ha portato tranquillità e i giocatori sono più liberi, c'è anche da ringraziare Conte che ha dato inizio ad un percorso ma ora si gioca anche bene. Contro la Juve l'altra sera era più difficile perché la squadra di Allegri si è difesa ma si trova sempre modo per far qualcosa di buono. Sono contento che sia arrivato il gol al 120esimo anche perché pure in campionato meritavamo di vincere".