Pasqual: “Gomez? All’Inter non saprei dove metterlo. Nel sistema di Conte rischia di perdersi”

Intervenuto a Tmw Radio, l’ex terzino della Fiorentina Manuel Pasqual ha parlato della lotta al vertice in Serie A e del futuro di Gomez, seguito anche dall’Inter:

Le due milanesi si giocano lo Scudetto con sensazioni differenti?

“Il fatto che Milan e Inter siano in gioco può cambiare la routine del campionato italiano, dove c’era solo e soltanto la Juventus in testa alla classifica. Sul lungo andare secondo me invece altre squadre come Sassuolo e Roma perderanno qualche punto”.

Quale la destinazione ideale per il Papu Gomez?

“All’Atalanta e non in altre squadre. Mi dispiace si sia rotto il matrimonio… Leggo di Inter, ma lì non saprei davvero dove metterlo. Nell’Atalanta il sistema di gioco prevede che tutti si muovano, mentre in uno come quello di Conte molto schematizzato rischi di perderlo. Neanche al Milan saprei dove inserirlo…”.