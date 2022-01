Pasqual: “Inter, a Bergamo per continuare a stare in vetta. Stanchezza? Si ma…”

Le considerazioni dell'ex calciatore a proposito del prossimo impegno per la squadra di Simone Inzaghi

Manuel Pasqual, intervenuto ai microfoni di DAZN, ha parlato di Atalanta-Inter, posticipo di questo turno di Serie A che riguarda la squadra di Simone Inzaghi. Queste le sue parole: "Da parte dell'Inter ci sarà voglia di continuare ad essere prima in classifica, l'Atalanta invece vorrà mantenere la sua posizione in zona Champions League. Alla lunga probabilmente la stanchezza inciderà, ma la voglia di far risultato andrà a sopperire la carenza a livello fisico".