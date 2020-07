Pasqual: “Inter? Conte ti fa andare anche fuori giri. Alcuni giocatori non erano pronti”

L’ex difensore Manuel Pasqual, oggi commentatore tecnico per la Rai, si è collegato in diretta nel corso della trasmissione Stadio Aperto, in onda su TMW Radio: “Inter? Conte ti fa andare sempre al massimo, a volte addirittura fuori giri. Ora lo si sente anche meglio: guida tipo PlayStation i suoi giocatori, e se vuoi rifiatare lui ti richiama per andare a tutta. Anche prima del lockdown ricordo grossi cali al 70′: o la partita era chiusa, altrimenti faceva letteralmente fatica”.

Come giudicare la stagione nerazzurra?

“Se andiamo a vedere il campionato, all’inizio in teoria era l’anti-Juve, ma sappiamo che Conte ha i suoi schemi e le sue metodologie, che i giocatori devono assorbire. La squadra è ottima ma non tutti sono adatti al suo tipo di gioco. Quasi sicuramente non vincerà il campionato, ma c’è in ballo la qualificazione Champions e il cammino in Europa League: dipende molto dai giocatori. Conte pretende tantissimo anche in allenamento, e visti i ripetuti infortuni credo che alcuni non fossero pronti”.